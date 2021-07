Localitzen sans i estalvis els dos menors desapareguts aquest dijous a Vilanova del Vallès

@EP





Els Mossos d'Esquadra han informat que han estat localitzats sans i estalvis els dos menors de 15 i 13 anys que havien desaparegut aquest dijous a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental). Aquest migdia la policia havia indicat que el noi necessita medicació i havia fet una crida a través de les xarxes socials per ajudar a trobar-los. En el moment de la desaparició, la noia portava una samarreta lila i un top rosa, mentre que el noi portava un jersei gris i una motxilla amb un ordinador.





La policia no ha clarificat les causes de la desaparició i tampoc se'n saben més detalls si ha sigut intencionada o no.