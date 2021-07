Així és la basquetbolista viral de 2,26 metres d'altura

@Twitter





El món de l'esport viu hores de sorpresa després que es viralitzés un vídeo amb la gran actuació de la jove Zhang Ziyu durant un torneig de bàsquet a la Xina. L'adolescent de 14 anys va sorprendre els fanàtics amb la seva altura de 2,26 metres i les seves habilitats que van portar al seu equip a coronar-se campió en el certamen que es va desenvolupar en Jingzhou, província de Hubei.





Les imatges de l'acompliment de Zhang Ziyu durant el torneig nacional de bàsquet Sub 15 es van viralitzar ràpidament a la xarxa social més important de la Xina, anomenada Sina Weibo. En elles es poden veure alguns fragments de les actuacions que la basquetbolista nascuda a la zona Est de Shandong va tenir al llarg de la competència que va finalitzar amb la consagració de l'elenc d'aquesta província.





La jove va ser la gran figura de la final del certamen amb una plantilla realment brillant: va anotar 42 punts, va capturar 25 rebots i va bloquejar 6 tirs de les rivals. En els vídeos que circulen a les xarxes pot apreciar-se que no té massa problemes en arribar a la pilota, tant en defensiva com a ofensiva, ja que és molt més alta que la resta de les competidores.









Encara que molts fanàtics anticipen que podrien ser la nova estrella del bàsquet xinès -i

fins i tot s'animen a traçar paral·lelismes amb la carrera que va fer Yao Ming (de 2,29 metres) en la branca masculina amb el seu desembarcament a l'NBA a principis dels 2000-, altres creuen que encara ha de polir la seva tècnica i no confiar simplement en els seus "metres".





Zhang Ziyu s'ha acostumat a cridar l'atenció per la seva alçada. Segons va publicar el lloc local Global Times, quan estava en primer grau de l'escola ja mesurava 1,60 i va arribar als 2,11 quan cursava sisè. Aquesta qualitat del seu físic no és cap casualitat, ja que la jove és filla de dues grans estrelles del bàsquet de la Xina: el seu pare va jugar professionalment i mesura 2,13, i la seva mare és Yu Ying, una ex jugadora de la selecció nacional, que fa 1,98 metres.





Tot i que la jove de Shandong encara té 14 anys i ha de travessar diverses instàncies per poder jugar de manera professional, molts fanàtics s'il·lusionen que pugui ser la nova gran estrella del bàsquet xinès.