Arxivat l'expedient d'expulsió a Nicolás Redondo i Joaquín Leguina per part del PSOE

Des del partit socialista han confirmat que han decidit arxivar l'expedient d'expulsió a l'exlíder dels socialistes bascos Nicolás Redondo Terreros. La informació l'han fet arribar a ElPlural.com, però, de moment, a Leguina i el seu entorn no consta el que s'hagi arxivat aquest expedient.





L'exlíder dels socialistes bascos i l'expresident de la Comunitat de Madrid, Joaquín Leguina, estaven en el punt de mira. Tots dos van donar suport de manera oberta a Díaz Ayuso en la campanya de les últimes eleccions madrilenyes i el PSOE va decidir que havien de obrir-los un expedient d'expulsió.





Una de les polèmiques va sorgir arran de les declaracions que va fer a la Cadena COPE Redondo, on va assegurar que mai havia demanat cap vot per a un altre partit polític i que ni tan sols havia anat a cap míting. "No hi ha motiu per a cap expedient, llevat que hagin embogit", va declarar el propi Rodó.





No obstant això, l'altre implicat en el cas, Leguina, va anar més enllà i va assegurar a ABC que no tenien culpa ni Nicolau ni ell pel desastre electoral de PSOE en les últimes eleccions. "La culpa la té Pedro Sánchez, haurien de obrir-li un expedient a ell", va comentar Leguina.





El mateix Pau Casado, un cop va saber l'expedient, va obrir les portes del PP als dos acusats del PSOE perquè poguessin sumar-se a el partit popular.