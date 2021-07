Unidad Editorial torna a realitzar un nou ERO

@EP





Unidad Editorial ha tancat un preacord amb els sindicats per realitzar un ERO de l'àrea corporativa de l'empresa. En total hauran 67 acomiadats, una xifra menor dels 98 que es pretenien a el principi de la negociació, tal com han confirmat des Vozpópuli. Per a això, la indemnització serà de 27 dies per any treballat que es pagarà en un total de 18 mesos.





Aquest ERO afecta de manera directa als treballadors dels serveis corporatius, que inclouen recursos humans, finances, publicitat, xarxes socials, informàtics, etc. Des dels sindicats han aconseguit arribar a un acord que ajudi a aquests treballadors. Rebran 3.250 euros fins als 10 anys d'antiguitat i, a partir d'aquí, seran 250 euros extres per cada any més.





Però no només afectarà l'àrea corporativa. La divisió de revistes també s'ha vist afectada de manera directa amb l'acomiadament de 19 treballadors, dels quals 5 s'han marcat de manera voluntària i pràcticament tots els afectats per aquest ERO ja han abandonat l'empresa en les últimes setmanes.







Amb aquests acomiadaments, les delegacions d'El Mundo a Catalunya, País Basc, Balears, València i Alacant queden pràcticament sense treballadors, ja que fa uns mesos es va acomiadar a més de 20 persones. De fet, l'oficina d'Alacant ha hagut de tancar perquè ja no té més efectius per realitzar el treball.





Els acomiadaments i les no renovacions de contracte també estan portant un canvi profund en en tota Unidad Editorial. El passat mes de maig no es va renovar el seu president executiu, Antonio Fernández Galiano, i fa pocs dies Aurelio Fernández, un dels directors més influents, també ha abandonat la companyia.