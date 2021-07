Detectat el primer cas positiu de covid a la Vila Olímpica de Tòquio

@EP





Els organitzadors dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio han detectat i notificat el primer cas de covid-19 a la Vila Olímpica. De moment, segons han pogut informar, es tracta d'una persona estrangera que no és cap dels esportistes que estaran presents en els Jocs Olímpics.





És el primer cas per covid que s'ha confirmat a la Vila Olímpica. El primer quan tan sols queden 6 dies perquè s'iniciïn les competicions, en les que a causa de la pandèmia no hi haurà públic a les grades.





Els contagis al país nipó continuen augmentant. S'han registrat 3.400 casos positius durant les últimes hores i molts d'ells, un total de 1.271, són a la ciutat de Tòquio, just on se celebren els Jocs Olímpics. De fet, les dades que s'han facilitat són dels més alts de tot l'any.