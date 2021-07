Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Sants-Montjuïc per una agressió homòfoba

@EP





Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sants-Montjuïc han pogut detenir un jove de 19 anys com a presumpte autor d'una agressió homòfoba. L'aldarull es va produir el passat 5 de juny i gràcies a la investigació s'ha pogut saber que el jove, al costat de dues persones més, són els presumptes autors de diversos robatoris violents en aquesta mateixa zona.





L'autor de l'agressió va atacar sense motiu aparent a una persona que anava caminant tranquil·lament pel carrer. Un altre dels implicats va agafar pel coll la víctima i li va donar diversos cops de puny a la cara fins que el va tirar a terra. Un cop a terra li van continuar pegant i insultant per la seva condició sexual. La víctima va poder acabar fugint de la zona i va haver de rebre assistència mèdica per les lesions, tal com expliquen els Mossos en un comunicat.





La investigació dels Mossos d'Esquadra han pogut determinar que la persona detinguda forma part d'un grup de delinqüents que robaven a la zona de Sants i encara no han descartat que seleccionin a les seves víctimes per la seva condició sexual.





Al detingut se li imputen delictes d'odi, robatori amb força en un domicili i un robatori violent a la zona de Montjuïc. A més, s'han pogut identificar les dues altres persones i ja estan pendents de ser detingudes. Segons han informat els Mossos, el detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.