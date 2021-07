Més del 50% de la població catalana ja té la pauta de vacunació completa

@EP





Les dades de contagis a Catalunya segueixen sent molt preocupants. Més de 8.000 persones han donat positiu en les últimes 24 hores, una xifra molt alta que ha obligat a la Generalitat ha tornar a introduir de nou el toc de queda de 01.00h a 06.00h. Amb això, s'espera que els contagis s'estabilitzin i baixin en les següents setmanes.





No obstant això, hi ha una dada que omple d'esperança. Ja hi ha més de la meitat de la població de Catalunya que té la pauta de vacunació completa. Concretament el 50,8% el total que formen la població catalana. Això suposa que 3.989.389 ja tenen la pauta completa.





LA PRIMERA DOSI POSADA A EL 60% DE LES PERSONES





A més, més del 60% de les persones ja tenen posada aquesta primera dosi de la vacuna, un aspecte important per intentar controlar el repunt de contagis que s'estan donant en les últimes setmanes. En aquest cas, són 4.748.888 les persones que ja han rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid.