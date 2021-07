@EP





L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat una estratègia municipal contra la soledat no desitjada amb horitzó 2030 que contempla 71 iniciatives per abordar aquesta situació.







L'estratègia preveu actuar transversalment en tots els serveis públics i també vol fomentar la reflexió i el debat públic, expert i acadèmic al voltant de la soledat, ha explicat el regidor d'Infància, Joventut i Gent Gran, Joan Ramon Riera.





"La Covid ha agreujat la situació i també ha fet aflorar la bretxa digital, de manera que és necessari un pla que afronti la situació", ha sostingut.





Ha assenyalat que la solitud és un àmbit de què costa parlar, pel que ha destacat la importància de visibilitzar el fenomen des de l'Ajuntament, i ha apuntat a la socialització com un mètode per combatre-la.





Així mateix, Riera ha alertat que "la soledat és intergeneracional perquè apareix en totes les etapes de la vida".





De fet, una de les propostes es basa en la creació de tres espais intergeneracionals, dins d'equipaments municipals, que buscaran millorar el benestar emocional i combatre la solitud a través de vincles socials.





ELS JOVES, ELS MÉS AFECTATS



La primera anàlisi de les dades recollides a Barcelona a través de l'Enquesta Òmnibus --realitzada al juny de 2020-- constata que les persones joves són les que se senten soles amb més freqüència.





El 26,5% dels joves afirmen sentir-se sols sovint o de vegades, un percentatge superior a el de les persones de més de 65 anys, que representa el 18,7%.





PLA D'ACCIONS 2020-2024



L'estratègia s'emmarca en un Pla d'Accions 2020-2024 estructurat en quatre eixos: sensibilitzar i generar coneixement sobre l'impacte de la solitud; desplegar recursos i serveis; reestructurar la ciutat i els espais comunitaris per afrontar la solitud; i adaptar el funcionament de la pròpia institució municipal.





Contempla propostes com la creació d'un joc per pal·liar la solitud dels nens, la posada en marxa del servei Vincles +, una guia sobre solitud per a professionals de la joventut i la creació de tres nous espais comunitaris per millorar el benestar emocional, entre d'altres.