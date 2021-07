Alejandro Fernández creu que les municipals de l'any 2023 poden reagrupar a la dreta al voltant del PP

@EP





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que veu en les eleccions municipals de l'any 2023 "el primer pas" per reagrupar l'espai polític de la dreta al voltant de el projecte del PP.





En una entrevista d'Europa Press, ha defensat que la clau per a les eleccions municipals serà reforçar aquest espai a través del PP, perquè segons ell és l'únic que funciona: "S'ha demostrat. És a dir, amb l'espai dividit en tres (partits) aquest espai està a l'oposició, però amb el PP fort aquest espai governa. No hi ha més ".





Preguntat per si aquesta reagrupació passa per la unificació de la dreta en una sola formació, Fernández ho ha descartat: "No crec que s'hagi de crear un instrument nou, el instrument ja existeix i es diu PP".





Per a ell, no cal fer ni una coalició ni una fusió perquè la dreta torni a el Govern, i ha volgut posar l'exemple de les eleccions de la Comunitat de Madrid, de el passat mes de maig, amb la victòria de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.





"Això ho escullen els electors a les urnes. Ha passat a Madrid. Per què ha guanyat la dreta? Perquè s'ha aglutinat a través del PP. No ha calgut fer ni coalició ni fusió. Simplement en el moment en què tot el món té clar que el PP és l'única alternativa, de manera natural es produeix aquesta reagrupació de l'espai polític ", ha afegit.





MUNICIPALS DE 2023



De cara a les eleccions municipals, per a Fernández l'objectiu és incrementar el nombre de regidors i governs, i mantenir les tres victòries que van aconseguir en els passats comicis --en referència a les localitats de Badalona, Castelldefels i Pontons (Barcelona), encara que en Castelldefels finalment no van aconseguir majoria per governar--.





Sobre si creu que l'actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tornarà a ser el candidat per la ciutat, ha afirmat que "clar, només faltaria"; i a l'ésser preguntat per qui serà el candidat per Barcelona ha dit que són els òrgans competents del PP els que han de decidir-ho, i que actualment hi ha assumptes més importants de pensar en candidats.





Pel que fa a si veu el perfil del president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, com a candidat, Fernández no s'ha posicionat, ha remarcat que "queda molt" i que el que cal fer actualment és respectar el treball de tots els grups municipals del PP, que al seu judici ho estan fent bé.