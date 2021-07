Garamendi adverteix que "temporalitat i precarietat no són el mateix"

@EP





El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrat els seus dubtes que "la UE vagi a permetre una reforma laboral com la que vol el Govern". Així mateix, ha defensat que és el moment que els partits polítics "es mullin al Parlament i facin una proposta a tota la societat" respecte a la reforma de les pensions.





En una entrevista a El Correo, Garamendi adverteix a més que "temporalitat i precarietat no són el mateix", ja que "un treball pot ser temporal perquè no hi ha una altra fórmula, però estar ben pagat". Després d'afirmar que la preocupació amb la reforma laboral és "total" a la Patronal, considera que es corre "el perill de constrènyer més el mercat de treball".





"A Espanya hi ha 300.000 establiments d'hostaleria i molts d'ells lligats al turisme. Necessàriament aquí hi temporalitat i és inevitable. Però una feina pot ser temporal, tenir unes condicions dignes i no ser precari", detalla.





Així mateix, diu que tres de cada quatre contractes en el sector privat són indefinits, mentre que al sector públic només el 66% són indefinits. "De veritat que el problema el generen els empresaris? I el focus crec que cal posar-lo en la formació, en dotar els treballadors d'habilitats per poder mantenir-se al mercat de treball quan no hi són, per exemple, en l'hostaleria" , defensa.





Garamendi, que recorda que les lleis "no creen ocupació", sinó que ho creguin "els empresaris", diu que "hi ha anuncis més nocius que algunes lleis", que provoquen que els empresaris "paralitzin la contractació, a l'espera de conèixer com és el terreny de joc ".





Davant la possibilitat que s'aprovi la reforma de l'Estatut dels Treballadors abans que acabi l'any, Garamendi manifesta que és un compromís assumit amb la Unió Europea i el Govern ha de complir. "Una altra cosa és que el que vulguin fer és el que la UE espera. Dubto que la UE vagi a permetre una reforma laboral com la que vol el Govern", adverteix.





CANVIS DE MINISTRES





Pel que fa als canvis que hi ha hagut en el Gabinet de Sánchez, Garamendi creu que en el Govern han canviat algunes persones, "però no l'estratègia".





"Hi ha acords adoptats pels partits que estan a l'Executiu que el lògic és que intentin complir-los. Però no ens poden demanar que estiguem d'acord amb algunes coses i serà el Govern el responsable de les conseqüències", expressa.