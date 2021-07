Feijóo és reelegit per cinquena vegada pel PPdeG amb un suport del 98,3%

@EP





El cap de files dels populars gallecs, Alberto Núñez Feijóo, ha revalidat aquest dissabte per cinquena vegada el seu lideratge en el PPdeG amb el suport del 98,3% dels una mica més de 800 compromissaris que es van desplaçar al Multiusos do Sar compostel·là en un congrés marcat per la pandèmia, i en el qual, sumant els convidats, es van superar els 1.100 assistents, un aforament molt menor del que és habitual en aquest tipus de cites del PPdeG.







De el total de vots emesos, 801 delegats han dit sí a la candidatura del dirigent d'Os Peares. Amb tot, hi ha hagut també 14 vots en blanc i un nul.





Gairebé sense incògnites en clau orgànica, el president havia revelat el conjunt de la seva nova direcció, en què repeteix com a secretari general el Ferrol Miguel Tellado, aquest divendres, en què va aconseguir convocar a Galícia a la major part de barons autonòmics del seu partit . El missatge per a una foto amb la qual es va reivindicar la diversitat del partit compatible amb la unitat, Feijóo va enviar un missatge: "Tots som el PP d'Espanya".





Feijóo també va aprofitar la passada jornada, ja en clau autonòmica, per proclamar que es presentava amb el repte de les municipals en el focus --ha sumat nombrosos perfils municipalistes en el seu candidatura-- i també, quan es convoquin les generals, per ajudar a Pablo Casado a arribar a La Moncloa.





No hi va haver compromís exprés, però, de ser el candidat a la Xunta en 2024, encara que molts dirigents gallecs s'ho han demanat fins i tot públicament aquest dissabte. La seva reelecció d'aquest dissabte li blindaria per a això, però Feijóo ha evitat explicitar en les seves diferents intervencions i malgrat ser preguntat expressament quan va presentar els avals.