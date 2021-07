Investigadors descobreixen un anticòs que podria ajudar a millorar les vacunes contra la covid

@CP





Les investigacions sobre les vacunes segueixen aportant detalls positius. L'últim a fer un pas cap endavant és l'equip d'investigadors del Centre Fred Hutchinson dels Estats Units. Han aconseguit identificar un anticòs que podria combatre la covid i totes les seves variants, a més de virus que siguin similars a aquest.





L'estudi s'ha publicat a la revista Nature. Aquesta nova troballa pot ajudar a el desenvolupament de les noves vacunes, encara que també pot ajudar en la generació de teràpies per a aquelles persones que ja han estat contagiades. El problema que hi ha a les teràpies és que les noves variants de virus han anat mutant i això ha anat reduint l'efectivitat dels medicaments, és a dir, que s'ha fet fort davant alguns medicaments.





Com tot, el virus també pot tenir punts febles i sembla ser que des d'aquesta investigació han vist que hi ha un anticòs capaç de prevenir les infeccions i contribuir a la curació del pacient. L'anticòs en qüestió, i segons s'ha publicat, és el S2H97 i ataca una part determinada de l'virus que és una cosa desconeguda.





Encara que amb tantes investigacions que s'estan realitzant, els investigadors no descarten que la clau de tot estigui a la zona on el virus ataca i no tant en l'anticòs.