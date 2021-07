Sánchez assegura que la meitat dels espanyols tindran la pauta de vacunació completa la setmana vinent

@EP





Pedro Sánchez ha promès que durant la setmana que la meitat dels espanyols ja tindran la pauta completa de vacunació i, d'aquesta manera, estar protegits enfront del coronavirus. A més, ha tornat a confirmar que el 70% de la població estarà vacunada abans que acabi la temporada d'estiu.





El President de Govern ha estat en un acte a Sevilla al costat de Juan Espadas, proper candidat socialistes a les eleccions autonòmiques. En ell han carregat contra la dreta per no confiar en el procés de vacunació que s'estava duent a terme i ha celebrat que s'hagin injectat més de 50 milions de dosis.





El mateix Pedro Sánchez ha volgut destacar el treball que estan realitzant els sanitaris i el compromís que estan tenint des dels diferents governs europeus per poder adquirir les vacunes tots junts. "Espanya no pot tornar a quedar desatesa. Hem de reindustrialitzar el continent europeu per quan arribin altres pandèmies. Això no vol dir proteccionisme, sinó ser conscients del món en què vivim i que estem competint amb els Estats Units i amb la Xina", ha assegurat el president de Govern.