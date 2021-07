Un error de Paz Padilla fa perdre 3.000 € a una espectadora de Sálvame

@EP





Paz Padilla ha fet perdre 3.000€ a una espectadora. De fet, va ser un petit lapsus, però que s'ha convertit en alguna cosa més gran per a la participant del concurs que organitza 'Sálvame'.





En aquest mini concurs abans del telenotícies, la concursant que entra per telèfon ha de triar entre 3 cistelles que tenen 2.000€, 3.000€ i 6.000€. Quan estava en disposició d'escollir, la presentadora va preguntar quin volia, però un error el va fer entendre una cistella que la persona al telèfon no volia.





A l'obrir el sobre, la dona al telèfon va cridar "aquesta no!" , Però no la va escoltar i va obrir el sobre. En ell havien 3.000€, un premi que no està gens malament, però la cistella que volia la concursant contenia 6.000€, el més gran dels premis que hi havia. Així que amb aquest petit lapsus, la participant va perdre 3.000€ que podrien haver estat seus.