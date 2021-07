Max Verstappen guanya la primera cursa a l'esprint de la història de la F1

@EP





La Fórmula 1 ha provat un nou format de cap de setmana a Silverstone. En ell, la classificació de divendres ha servit per tenir un ordre de sortida per a la cursa a l'esprint de dissabte que decidia la graella real de diumenge.





En aquesta cursa a l'esprint, Max Verstappen ha estat el més ràpid. Ha avançat a Hamilton a la sortida i des d'aquí no ha tingut rival. Ha estirat la distància fins als dos segons i el britànic no ha tingut cap opció de provar l'avançament. Per darrere, tercer ha estat Valtteri Bottas amb l'altre Mercedes.





ALONSO TORNA A FER MÀGIA I SAINZ PATEIX UN TOC





Fernando Alonso ha fet una d'aquestes sortides espectaculars. Partia des de l'onzena posició i a l'acabar la primera volta era cinquè. Això sí, el seu pneumàtic tou no ha aguantat tot el que ell desitjaria i Norris i Ricciardo l'han avançat amb el DRS, així que demà sortirà a la setena posició.





Per la seva banda, Carlos Sainz ha tingut més problemes. A la sortida ha tingut un toc amb George Russell i en una cursa tan curta no hi ha gaire temps per remuntar. Això sí, el ritme del Ferrari semblava ser bo i demà sortirà onzè en la cursa que reparteix els punts de veritat.