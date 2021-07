Descobreix els requisits per poder demanar el complement de la pensió no contributiva

@CP





La pensió no contributiva està subjecta a una sèrie de requisits, com ara tenir un límit de renda que fixa la llei i aquest any està en 5.639,20 euros anuals. Les pensions no contributives són de dos tipus. La primera és de jubilació que assegura una prestació econòmica, assistència mèdica gratuïta i els seus serveis complementaris. I la segona d'elles és la d'invalidesa que acaba prometent el mateix a aquelles persones amb un grau de discapacitat superior al 65%.





En aquest cas, les no contributives no fan que sigui necessari tenir un tipus mínim de cotització per poder gaudir-ne. A més, la quantia que rep cada persona és establerta pel nombre de persones que s'integren en la mateixa unitat de convivència, dels ingressos personals i de les persones que integren la unitat econòmica.





Aquestes pensions no contributives compten amb una ajuda extra per als titulars que resideixin a habitatges llogats i tinguin problemes per poder afrontar les rendes. En aquest cas, els requisits són els següents. El primer és tenir reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa, la segona no tenir un habitatge en propietat, després ser titular del contracte d'arrendament, no tenir relació conjugal amb l'arrendador de l'habitatge i tenir fixada la residència a un habitatge llogat.





Aquestes pensions no contributives serveixen per poder ajudar a aquells ciutadans que no poden accedir a les pensions que sí que són contributives. La pensió de jubilació es cobra a partir dels 65 anys i havent cotitzat, mentre que la d'invalidesa es cobra des dels 18 anys fins als 65 que es comença a cobrar la de jubilació.