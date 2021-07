L'eslògan 'Liberals' de la Convenció de Ciutadans pretén rellançar el partit polític

@EP





La convenció política de Ciutadans, que ha començat aquest dissabte a Madrid i conclourà el diumenge, se centrarà en el debat d'idees i propostes liberals, un espai que el partit vol reivindicar de manera diferenciada a la que ocupen el PP i el PSOE, entre càrrecs , afiliats i experts en diferents matèries.









No obstant això, en aquesta trobada, en què participen uns 300 assistents, el partit no decidirà canvis en la seva estratègia, el seu estatus futur o les seves aliances amb altres partits. De fet, diferents càrrecs han deixat clar que no es va a parlar d'una possible unificació amb el PP.





A la seva arribada a el Palau dels Ducs de Pastrana, on se celebra la convenció, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmat que hi ha hagut "moltíssima participació de la militància", que en els últims dos mesos ha enviat les seves propostes i suggeriments sobre els temes que volia que es tractessin.





Així mateix, ha destacat la presència a la convenció de dirigents liberals europeus com Dacian Ciolos, exprimer ministre de Romania i líder de Renew Europe, el grup liberal al Parlament Europeu, que han acudit per mostrar el seu suport a Ciutadans.





IGEA: UN PROJECTE INDEPENDENT QUE SORTIRÀ "REFORÇAT"







En el mateix sentit s'ha pronunciat el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, que ha apostat per "un projecte independent" que surti "reforçat" del conclave d'aquest cap de setmana. Segons la seva opinió, Ciutadans ocupa un espai polític propi que ha de mantenir i que, a més, és on s'ubica "la immensa majoria" dels espanyols.





"Cal deixar de definir-se per amb qui pactes" i fer-ho en funció de "què pactes", ha indicat, afegint que Cs no és liberal i de centre perquè unes vegades pacti amb el PSOE i altres amb el PP, sinó perquè arriba a acords per aplicar polítiques liberals.





Així mateix, h a comentat que aquestes idees impliquen defensar l'Estat de Dret i els altres principis de la democràcia liberal enfront del "liberalisme" que a Europa hi ha a països com Hongria i Polònia, però també a Espanya, on des del Govern "es qüestiona el model de l'Estat de Dret "i es qüestionen les decisions judicials quan no agraden.





PUNT D'INFLEXIÓ PER AL PARTIT







La direcció de Ciutadans ha organitzat la convenció política, amb l'eslògan 'Liberals', amb l'esperança de marcar un punt d'inflexió que permeti el rellançament del partit, a través del rearmament d'idees i propostes, i que contribueixi a deixar enrere les successives crisi que ha experimentat en els últims mesos.







En Cs reconeixen que s'han passat moments complicats. Després de l'enfonsament en les eleccions generals de novembre de 2019, que va portar a la dimissió d'Albert Rivera, les fites polítics posteriors no han donat alegries a Cs ni han fet que el partit remuntés; més aviat el contrari.





Després d'uns mals resultats en els comicis autonòmics de Galícia al juliol de l'any passat --tot i al País Basc van aconseguir entrar per primera vegada al Parlament autonòmic en coalició amb el PP--, Ciutadans es va estampar en les eleccions de febrer a Catalunya , la terra on va néixer fa ja quinze anys.





Malgrat tot això, els líders de Ciutadans creuen que implicar els militants en la definició de les propostes i enfocaments que el partit defensarà a les institucions ajudarà a recuperar la il·lusió en el projecte.





No obstant això, hi ha una part de la militància que creu que aquest fòrum de debat no resoldrà els problemes de el partit i que el que hauria de fer Acostades és convocar un nou congrés.





Això permetria aprovar canvis de calat en els Estatuts, l'estratègia i l'ideari, mentre que la convenció serveix únicament per debatre els assumptes que vulgui plantejar el Comitè Executiu, encara que es basi en aquells temes en què els militants han mostrat un major interès.