La Guàrdia Civil deté un home en baixar-se del seu jet privat per un delicte de tràfic de drogues

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 33 anys a Eivissa en baixar-se del seu jet privat. La persona ha estat acusada d'un presumpte delicte de tràfic de drogues. En el control d'equipatges s'han detectat, al menys, nou tipus diferents d'estupefaents.





En una primera instància en el propi aeroport, els agents de la Guàrdia Civil han pogut confiscar 15 grams de cocaïna, 171 de cocaïna rosa, 705 grams d'haixix i 80 grams de cristall. No obstant això, no s'han quedat aquí, ja que la llista és molt més àmplia i hi ha fins i tot marihuana, speed, èxtasi, bolets al·lucinògens, popper, LSD i algunes substàncies que s'estan analitzant per poder determinar que són.





A més de les drogues, el detingut portava diners en efectiu de cinc monedes diferents. Les quantitats d'efectiu que han intervingut són 6.220 euros, 1.785 dòlars, 485 lliures, 100 dinars kuwaitians i 101.200 bath tailandesos.