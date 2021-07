Lufthansa desplega un dels seus avions més grans per viatjar des d'Alemanya fins a l'illa de Mallorca

@EP





La companyia alemanya Lufthansa ha desplegat el seu avió Boeing 747-8 'Reina dels Cels' per l'increment de reserves de viatges des d'Alemanya a l'illa de Mallorca.







Segons ha informat Lufthansa el Boeing 747-8 'Reina dels Cels' ha arribat a Palma amb totes les places reservades i 364 passatgers a bord. L'aerolínia alemanya ha explicat que ha hagut d'habilitar aquest avió perquè les xifres de reserves per aquesta destinació balear s'han multiplicat per 25 des del passat mes d'abril i per transportar l'illa a centenars de passatgers "addicionals" des de l'estat federal de Hessen.





Actualment, el Grup Lufthansa ofereix 432 vols setmanals des de l'aeroport de Palma, fet que suposa un quatre per cent més del que s'oferia en 2019, abans que comencés la pandèmia.





Aquest estiu, els vols a Mallorca i des de l'illa representen el 44,5% dels vols operats pel Grup Lufthansa a Espanya. Els turistes disposen de connexions directes a 28 destinacions a Alemanya, Àustria, Suïssa i Bèlgica amb Lufthansa, Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS i Edelweiss.





La directora general de Lufthansa Group per a l'Oest d'Europa, Julia Hillenbrand, ha assegurat que "no tots els dies es veu arribar un dels Jumbos de la companyia a l'aeroport de Son Sant Joan, de Palma". "Ens complau que tants estiuejants hagin triat passar les seves vacances d'estiu a la bonica illa de Mallorca i viatjar aquí amb les nostres aerolínies", ha afegit Hillenbrand.





Per la seva banda, la presidenta de Consell, Catalina Cladera, ha considerat que "el fet que Lufthansa envieu una de les seves més grans aeronaus en una ruta entre Alemanya i Mallorca no fa més que confirmar la confiança en la seguretat de la destinació".