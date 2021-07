Acabarà sent obligatòria la vacuna contra la Covid-19?

@EP





Les vacunes contra el coronavirus van néixer en un temps rècord. El normal en el cas de les vacunes es que passin fins i tot dècades, però la pandèmia actual ha fet que les vacunes estiguin disponibles molt abans. Aquestes dosis ajudaran a restablir la vida social i econòmica normal, però es necessita ajuda de la societat.





La protecció de les vacunes és d'un 95%, mentre que són 100% efectives per evitar morts. No obstant això, amb això sol no n'hi ha prou per poder frenar la situació sanitària actual. Es necessita una alta cobertura i l'ajuda d'alguns complements de manteniment perquè puguin ser totalment efectives i poder tenir una vida normal.





La recent pujada de casos a tot el món a causa de les noves variants, sobretot la delta, deixa la porta oberta a l'obligatorietat de les vacunes contra la covid. "Si la gent vol deixar d'escoltar tant sobre les noves variants del coronavirus, el que s'ha de fer és que tots els països tinguin accés a les vacunes", ha opinat Jennifer Nuzzo, especialista de salut pública de la Universitat Johns Hopkins.





L'OMS VOL QUE EL 10% DE LA POBLACIÓ MUNDIAL estigui vacunada AL SETEMBRE





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) vol que el 10% de la població mundial estigui vacunada al mes de setembre. Per això, se segueix insistint en la necessitat de poder repartir d'una millor manera els fàrmacs perquè puguin arribar a tothom.





Els països amb més recursos, Estats Units o els membres de la Unió Europea, tenen pràcticament vacunada a el 50% de la població, però és molt diferent el ritme que porten països que tenen menys recursos. Molts d'aquests països amb més recursos tenen al seu poder algunes dosis de la vacuna que no poden administrar per falta d'efectius.





LES MESURES DELS PAÏSOS





En el cas de França, per exemple, Emmanuel Macron va anunciar que tota aquella persona que treballi com sanitari haurà d'estar vacunada abans del 15 de setembre. De no fer-ho, aquesta persona no podrà acudir als seus actuals llocs de treball i, per tant, no cobraran. Una altra de les mesures que va prendre va ser que el certificat de vacunació sigui necessari per a diverses activitats.





Amb aquestes noves exigències del primer ministre francès, la gent va demanar cita ràpidament per poder injectar la seva dosi. Gràcies a aquesta crida "obligatòria" de vacunació, França ha reaccionat a la propagació que s'estava donant de la variant delta.





A més, s'estan afegint altres països com Grècia a aquesta obligatorietat de vacunar-se a persones que treballin en residències d'ancians. I com passa a França, el certificat covid serà necessari per entrar en bars, cinemes, teatres i altres espais tancats.





No obstant això, hi ha altres països que s'oposen a aquesta vacunació obligatòria, com és el cas de la Rússia de Vladimir Putin. Això sí, s'han implantat en bars, cafès i restaurants que les persones només seran ateses si tenen la prova de vacunació, la immunitat o un test negatiu de covid 19.









En el cas d'Hongria, també s'han sumat a aquesta vacunació obligatòria per als treballadors sanitaris. Com en altres països, a Hongria també s'ha reduït el ritme de vacunació i això preocupa els màxims dirigents de país. Malgrat això, el 54% del total de la població ha rebut ja les dues dosis de la vacuna.





Austràlia, Aràbia Saudita o Fiji són altres dels països que tenen posada la vacunació contra la covid com a obligatòria per a treballadors d'atenció a persones grans o persones del sector públic o privat que vulguin assistir de manera presencial als seus treballadors. Fins i tot Tòquio va exigir que els esportistes estiguessin vacunats abans dels Jocs Olímpics.





En aquest sentit, hi ha països que sí que tenen la vacunació com una cosa obligatòria. Indonèsia, Tadjikistan o l'Estat de el Vaticà estan al capdavant d'aquests països. En els últims mesos han anat implantat aquestes mesures i ara la vacunació ja és obligatòria per a tota la població adulta.





ALEMANYA S'OPOSA A L'OBLIGATORIETAT DE LES VACUNES





Alemanya es va oposar rotundament a les mesures que han aplicat en les últimes setmanes tant França com Grècia. "No tenim la intenció de seguir el camí que França ha proposat. Ja vam dir que a Alemanya no hi haurà obligació de vacunar-se ", va dir la cancellera Angela Merkel. En aquest cas, seria impossible poder implantar aquesta norma, ja que el dret a la integritat física està ancorat en la Constitució.





Als Estats Units, obligar les persones a vacunar-se pot resultar un problema tant legal com ètic. De fet, "els mandats de vacunes no estan justificats perquè un EUA requereix menys dades de seguretat i eficàcia que l'aprovació completa de la Sol·licitud de Llicència Biològica (BLA). És probable que les persones també desconfiïn dels mandats de vacunes baix ús d'emergència, veient-los com una investigació mèdica en curs ", expliquen experts en un paper publicat a la revista JAMA.





Així que dins de la crisi sanitària actual, els països poden anar posant les vacunes de manera obligatòria en funció de les seves lleis i com estan redactades. Per això, és possible que la vacuna contra la covid 19 pugui acabar sent obligatòria per a tota la població.