Els bombers donen per estabilitzat l'incendi al Parc Natural de Cap de Creus

@ Bombers.cat





Els Bombers de la Generalitat han donat aquest diumenge al matí per perimetrat i "estabilitzat" l'incendi que crema des de divendres al migdia al Parc Natural de Cap de Creus (Girona).







El cap d'intervenció de Bombers, Santi Lleonart, ha explicat en declaracions als mitjans que la nit de dissabte, "plàcida i amb vents moderats, ha permès treballar en tot el perímetre de l'incendi" i no ha provocat nous focus de foc.





No obstant, ha remarcat que tot i que és una situació que permet als Bombers fer un pronòstic favorable i ser optimistes, "és una fase prematura per donar per extingit el foc" i que les properes 12-24 hores seran crucials per a la seva extinció.





Per la seva banda, la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, ha demanat als veïns de la zona evacuats i confinats --especialment els de Selva de Mar (Girona), un dels municipis més afectats actualment pel foc-- que respectin les actuacions dels bombers i els ha demanat "paciència" per tornar a casa seva.





Ha avisat que aquest serà "un estiu complicat" per les altes temperatures i ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per evitar altres incendis.