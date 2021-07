Mor l'actriu Pilar Bardem als 82 anys

@EP





L'actriu Pilar Bardem ha mort aquest dissabte a la Clínica Ruber de Madrid als 82 anys a causa d'una malaltia pulmonar, segons ha avançat la revista 'Semana' i ha confirmat la família de l'artista en un comunicat.





"Volem compartir la notícia que Pilar Bardem, la nostra mare, el nostre exemple, ha mort. S'ha anat en pau, sense patir i envoltada de l'amor dels seus. Sabem de l'afecte i admiració que per ella sentien moltíssimes persones, dins i fora d'Espanya, per l'actriu i la persona lluitadora i sempre solidària que va ser. Agraïm de tot cor aquest amor cap a la nostra mare ", diu aquest comunicat signat pels seus tres fills, Javier, Carlos i Mònica.





Pilar Bardem va néixer a Sevilla el 14 de març de 1939 i, entre l'any 2002 i 2018, va ser la presidenta d'Artistes, Intèrprets, Societat de Gestió (AISGE). L'any 1995 va rebre el Goya a la millor interpretació femenina de repartiment pel seu paper a la pel·lícula 'Ningú parlarà de nosaltres quan hàgim mort'.





Pertany a una il·lustre nissaga d'artistes, entre els quals destaca el seu germà, Juan Antonio Bardem, que va ser director de cinema, o el seu fill Bardem, que va guanyar un premi Oscar en 2007 pel seu paper a la pel·lícula 'No es país para viejos'. Pilar Bardem en l'any 2008 va rebre la medalla d'or al Mèrit en les Belles Arts.





Ha participat en més de 70 pel·lícules, sent l'última 'Rei Gitano', de Juanma Bajo Ulloa, l'any 2015; en diverses sèries de televisió, com Cuéntame o Hospital Central, entre d'altres; i en més de quaranta obres de teatre, on va començar l'any 1958 amb la representació 'El paradís dels imprudents'.





Pilar Bardem es va involucrar en el moviment sindical de la professió, aconseguint reduir a una sola actuació diària. A més, també se li ha vist implicada en l'activisme polític, arribant fins i tot a participar fa uns anys en alguna manifestació pel Sàhara.