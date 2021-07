Homenatge a Juan Marsé en el primer aniversari de la seva mort

@EP





L'Ajuntament de Barcelona homenatjarà aquest diumenge a l'escriptor Juan Marsé, en el primer aniversari de la seva mort, amb un acte a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé que comptarà amb la presència de familiars, amics i lectura de fragments de la seva obra.





L'acte d'homenatge començarà a les 19 hores i estarà presidit per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, i la vídua de l'autor, Joaquina Hoyas, així com els fills i néts de l'escriptor, ha informat el consistori.





En l'homenatge hi participaran "persones properes a l'autor", com l'escriptor Eduardo Mendoza i l'editora Sílvia Querini, es llegiran fragments de la seva obra i es projectaran extractes en vídeo d'entrevistes on parla dels seus llibres i de la literatura i on reflexiona sobre la seva trajectòria vital.





Coincidint amb l'homenatge a l'autor de 'Últimas tardes con Teresa', la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé inaugura una exposició sobre la vida de l'autor que uneix fotografies de l'arxiu familiar amb textos del seu biògraf, Josep Maria Conca.





Marsé, que va morir el passat 19 de juliol a Barcelona als 87 anys, va rebre al llarg de la seva trajectòria professional el Premi Biblioteca Breu, el Premi Planeta, el Premi Ateneu de Sevilla, el Premi de la Crítica, el Premi Mèxic de Novel·la , el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Nacional de Narrativa i, el 2008, el Premi Cervantes, entre d'altres.