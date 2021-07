Àngels Chacón, del PDeCat, està oberta a dialogar amb Junts

@EP





La secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha emplaçat Junts a "practicar el diàleg" ja no vetar-los d'entrada per intentar aconseguir un acord de cara a les municipals de 2023, i s'ha mostrat disposada a parlar amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





"No he parlat amb ell, no tindria cap problema a parlar amb ell. Sempre ens trobaran oberts a parlar. Diguin el que ens diguin, sempre ens trobaran oberts a parlar", ha subratllat en una entrevista a Europa Press.





Després que Junts descartés un acord amb el PDeCAT per a les municipals, Chacón ha assegurat desconèixer el motiu d'aquesta negativa, i després d'assegurar que el seu partit veu la política com una eina per transformar la societat, altres la veuen "com una eina per a exercir o ocupar llocs de poder ".





"Per a nosaltres parlar, dialogar i buscar aliances és inherent a la manera que tenim d'entendre la política, i per a altres, potser, no ho és. Si ets integrador i dialogant, no només has de postular, has de practicar-ho. La millor de les pràctiques democràtiques és seure, parlar i dialogar ", ha resumit.





Tot i que ha assegurat que hi ha hagut canals oberts, ha reivindicat que des del PDeCAT prefereixen ser integradors i "no excloure gent només perquè no opta a ser del teu partit", al recordar que l'expresident de la Generalitat Quim Torra la va cessar com a consellera de empresa per no passar-se a Junts.





Sobre el conflicte al voltant de la utilització del nom de Junts, la secretària general del PDeCAT ha constatat que el judici serà a la tardor, i admet que no això no ajuda a reconduir la relació entre els dos partits: "Per a nosaltres la paraula, i més quan és escrita, té un valor. Es veu que per a altres no la té. Però, malgrat això, nosaltres amb ells i altres, disposats a parlar sempre ".





Al preguntar-li com es presentarà el PDeCAT a les municipals, Chacón ha apuntat que hi ha "múltiples fórmules" que estan explorant i a les que estan oberts perquè volen facilitar el màxim que els alcaldes de el partit puguin seguir endavant amb els seus projectes.





En relació a les converses que des de fa mesos mantenen amb el PNC, Lliures, la Lliga i Units, ha concretat que les converses avancen i, a l'espera de si hi ha resultats, estan oberts a sumar "amb tothom si hi ha una entesa sobre la base "de el projecte de la formació.





Amb 170 alcaldies i més de 9.000 regidors, el partit vol presentar el màxim nombre de candidatures possibles per consolidar i augmentar aquesta xifra, i per això han renovat l'organigrama territorial, i també dissenya una estratègia diferent per a la ciutat de Barcelona.





Pocs dies després que Junts demanés a l'independentisme un front comú per negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), Chacón ha advertit que aquest front només serà possible si hi ha una unitat estratègica consensuada a llarg termini i sobre el model de societat que es busca: "no ens és igual el país que construirem, no renunciarem al nostre model de país".





"Si són uns PGE que beneficien Catalunya, jo no renuncio a el dret a decidir, lliurement en un referèndum reconegut i pactat, el que volem ser, però clar que votaré a favor de millorar les condicions, competències i finançament de Catalunya", ha destacat Chacón, després d'explicar que els quatre diputats del PDeCAT han iniciat converses al respecte amb el Govern.





JUNTS I LA DIPUTACIÓ



Així, ha recordat que PSC i Junts governen a la Diputació de Barcelona, i ha convidat als de Puigdemont a trencar amb aquest pacte si no estan d'acord amb això: "Si Junts no està d'acord amb aquest pacte a la Diputació tenen la opció de desmarcar-se. que després no diguin que per què vam pactar amb el Govern els PGE. Tenen la possibilitat d'evidenciar si volen pactar o no amb els socialistes. que facin un gest, ho poden fer perfectament ".





A més de qüestionar que, a la pràctica, hi hagi voluntat de forjar una unitat independentista, ha lamentat que s'intenta "ignorar de vegades" al PDeCAT, i ha reclamat ser actors de qualsevol reunió o òrgan que es desplegui per parlar-ne.





FUTUR DEL PARTIT



Després d'assumir al juny la secretaria general de el partit després d'un període de reflexió, al no aconseguir representació al Parlament el 14F, ha explicat la seva voluntat d'actualitzar el "model de país" que propugnen com a partit que es defineix de centre ampli integrador i que combina l'ànima social i un vessant liberal en relació a l'activitat econòmica, a l'hora de reduir la burocratització i la pressió fiscal, i que defensa la iniciativa privada.





També ha admès que la situació de el partit ha requerit fer un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) i altres ajustos per poder seguir endavant, i que "l'amenaça" més gran que recau sobre ells és la possibilitat que l'Audiència de Barcelona decideixi que el PDeCAT i Junts han de pagar la indemnització per CDC en el cas Palau.





"La situació de el partit és delicada, no tinc perquè amagar-ho. Si ens cau la sentència de el cas Palau, a Junts i nosaltres, això posaria la situació de el partit gairebé en situació d'inviabilitat econòmica", ha alertat, amb la qual cosa el partit com estructura podria desaparèixer, però no la seva ànima i el que representa, ha tancat.