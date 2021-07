Les pluges torrencials a Bombai deixen almenys 20 morts

@EP





Les pluges torrencials han deixat al menys 20 morts a Bombai, a l'Índia. Les quantitats d'aigua que han caigut a la zona no s'havien vist des de feia més de 7 anys i ha acabat amb la vida de diverses persones.





La zona que ha resultat més afectada per aquestes pluges han estat Chembur i Vikhroli. En aquest últim, segons han informat les autoritats, on un edifici de dos pisos s'ha acabat esfondrant.





L'alerta per pluges continua durant almenys les pròximes 48 hores pel perill que existeix. Per això, les autoritats han demanat a la població que no surtin a la intempèrie. Les pluges que s'esperen no són tan torrencials, però sí que poden ser perilloses.





De moment, els serveis de rescat han aconseguit salvar 24 persones, 15 a la ciutat de Chembur i 9 a la de Vikhroli. El primer ministre ja ha mostrat el seu condol a les famílies de les víctimes afectades.