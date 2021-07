La Generalitat endureix els protocols als professionals i als visitants en les residències de gent gran

@EP



La Conselleria de Salut i la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat han anunciat que intensificaran l'actual protocol en les residències de gent gran per incrementar la protecció en aquests centres a causa de l'empitjorament de les dades de la pandèmia de la .





S'incrementaran les PCR setmanals als professionals no vacunats d'una a tres, i als professionals que hagin rebut la pauta completa se'ls farà una prova per setmana, ha informat el Govern aquest diumenge en un comunicat.





També es reduiran de tres a dos el nombre de visitants simultanis, que hauran de fer-se un test d'antígens, mentre que es recomana que aquestes visites les facin "preferentment" persones vacunades.





Es augmentaran de 200 a 300 les places de recurs disponibles per a eventuals situacions en què una residència afectada per un brot de coronavirus tingui dificultats per sectoritzar els espais.





I es realitzarà un test d'antígens a tots els professionals que treballen a la residència de forma esporàdica --com perruquers, podòlegs i voluntaris--, així com a totes les persones que recullin a un familiar per a realitzar una sortida.





31 RESIDÈNCIES AMB CASOS DE COVID-19



El document que detalla aquesta intensificació del protocol es farà arribar el dilluns a el conjunt d'agents de l'àmbit residencial i entrarà en vigor dimarts.





Actualment, del total de 1.028 residències catalanes, 31 (3,01%) tenen casos actius perillosos de coronavirus, mentre que 885 (86,08%) no registren positius i 112 (10,89%) tenen positius controlats.