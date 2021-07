Dos esportistes donen positiu en covid-19 a la Vila Olímpica de Tòquio

@EP





La mateixa Organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio ha confirmat que ja s'han detectat els dos primers positius per covid 19 entre atletes que ja estan allotjats a la Vila Olímpica. Aquests casos arriben a 5 dies que s'inaugurin els Jocs.





Segons han confirmat, els esportistes que han donat positiu no són de nacionalitat japonesa, però no s'han donat més dades per preservar la intimitat de les persones. Aquests casos arriben després que fa tot just un dia l'organització informés que es va detectar un positiu dins del complex, però que no es tractava de cap esportista.





Tant la persona que va donar positiu el dissabte, com ara aquests dos esportistes procedeixen de la mateixa país i participen en el mateix esport, així que venien junts, tal com ha confirmat el portaveu de Tòquio 2020, Massa Takaya.





L'organització defensa que mai van esperar que la Vila Olímpica fos un espai lliure de covid, sinó que seria un espai segur. Això sí, després de conèixer aquests positius, estan treballant per adoptar les mesures que siguin adequades i necessàries per aturar i aïllar els casos que estan sorgint.





De moment, han arribat més de 18.000 persones per als Jocs Olímpics i d'elles, tan sols 55 han donat positiu en covid. Les dades es compten a partir de l'1 de juliol, no els anteriors.