Illa demana a Aragonès una taula de diàleg entre els vuit partits de Parlament

@EP



El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, "no demorar més" la seva petició de convocar una taula de diàleg entre els vuit partits amb representació al Parlament.





En un vídeo difós pel PSC aquest diumenge, el líder socialista ha assegurat que aquesta trobada per abordar "un problema molt important entre catalans" és una petició majoritària entre la ciutadania de Catalunya.





Illa ha insistit que la reunió ha de permetre "dissenyar una estratègia de diàleg que porti a obrir una negociació i arribar a un pacte de Catalunya cap a dins sobre com retrobar-nos entre nosaltres mateixos i sobre quin punt de consens ha de tenir la societat catalana".





Ha defensat que per treure el màxim profit dels fons de recuperació Next Generation EU "es necessita una Catalunya cohesionada, amb un mínim denominador comú" que encara que no s'aconseguirà, diu, satisfer el conjunt de la ciutadania, si serà un punt de trobada per a avançar cap a la sortida de la crisi derivada per la pandèmia.





D'altra banda, ha recordat que el projecte independentista proposa "un plantejament divisiu" i ha advocat per millorar l'autogovern de Catalunya.