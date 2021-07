El Front Sandinista celebra 42 anys de la revolució

@EP





El Front Sandinista celebra dilluns el 42 aniversari de la revolució amb tres dels seus líders històrics empresonats sota els càrrecs de "traïció a la pàtria". Fins i tot altres han hagut de marxar a l'exili i altres estan en clandestinitat per protegir la seva llibertat.





Des de 1979, el 19 de juliol es va declarar com firat nacional i se sol celebrar-se de res. Des de llavors, la plaça s'omple amb més de cent mil persones i van autoritats de tota mena a aquestes celebracions com Fidel Castro o Hugo Chávez aquests últims anys.





A causa de la pandèmia, aquest dilluns no hi ha cap indici que hi hagi grans celebracions ni que vagin a acudir famosos. Però a part la crisi política a Nicaragua que té retinguts a tres guerrillers que van liderar la guerra contra Somoza.





El passat 13 de juny va ser detinguda Téllez per traïció a la pàtria i, des d'aleshores, no se sap res d'ella. Ni familiars ni amics han pogut tenir contacte amb ella. "Per realitzar actes que menyscaben la independència, la sobirania, l'autodeterminació, incitar a la ingerència estrangera en els assumptes interns, demanar intervencions militars, organitzar-se amb finançament de potències estrangeres per executar actes de terrorisme i desestabilització", va argumentar la Policia nicaragüenca per a la seva detenció.





Una altra de les persones històriques que va ser detinguda és el general Hugo Torres. Va participar en dues operacions de rescat a presoners polítics. I el tercer en discòrdia va ser Víctor Hugo, qui va ser el líder d'una columna guerrillera de el Front Central.









Téllez va estar molt a prop de Daniel Ortega durant la seva etapa de guerrillera. Posteriorment, es va convertir en la tercera a el comandament en l'operació estil comando que va organitzar el Front Sandinista. En l'assalt al congrés el 1978, va fer ostatges als diputats i va exigir l'alliberament de 60 presos polítics.



A més, pas a formar part de la Unió Demòcrata Renovadora, un blanc particular de la repressió d'Ortega. Va ser el 2008 quan es va il·legalitzar com a partit polític. De fet, Hugo Torres és el vicepresident d'aquest partit. "Fa 46 anys vaig arriscar la vida per treure de la presó a Daniel Ortega ja altres companys presos polítics. El 1978 vaig tornar a arriscar juntament amb Dora María Téllez i altres companys per alliberar aproximadament 60 presos polítics, entre ells Tomás Borge, Doris Tijerino, René Núñez i altres ", va relatar Torres al vídeo gravat poc abans de la seva detenció.