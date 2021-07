Rufián: "Els indults han ajudat a pal·liar un dolor immens a la societat catalana"

@EP





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha considerat que el Tribunal de Comptes exerceix de "Tribunal Constitucional absolutament alegal" i "sentència a morts civils a independentistes catalanes".





Per Rufián, els indults han ajudat a "pal·liar un immens dolor que hi ha a la societat catalana", i més concretament en els indultats i els seus familiars, però que, no obstant això, "arriba tres anys i escaig després". "Cada minut que aquesta gent va passar a la presó va ser una salvatjada", critica el portaveu d'ERC al Congrés, que no veu que aquesta mesura es tractés d'un "gest" - "pot semblar que va ser un regal o una ofrena" -, sinó d'una mesura que Sánchez "s'ha vist obligat a fer".







Segons la seva opinió, "el conflicte amb Catalunya, és un conflicte que no se solucionarà en dotze mesos, però sí que s'han de posar les bases". En aquest sentit, s'ha pronunciat sobre la nova ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. "Crec que potser li estem donant massa importància, ja en els temps d'Iceta, a un ministeri que no solucionarà el conflicte amb Catalunya. Si el conflicte amb Catalunya es solucionés amb un ministeri o una sola persona faria ja molt de temps que es hauria solucionat ", pensa.





I és que, per Rufián, el conflicte de Catalunya s'ha d'abordar "entre les màximes institucions estatals i catalanes", "amb un equip de gent de tots dos governs, fins i tot amb entrada d'institucions europees, o institucions internacionals", per la seva " magnitud ".

El portaveu d'ERC a la cambra baixa també ha parlat sobre els càrrecs destituïts per Sánchez que més s'havien posicionat a favor de la negociació amb Catalunya, com Iván Redondo, en l'àmbit intern, o Carmen Calvo.





"Crec que eren actors amb més premsa que realitat, quant a la nostra interlocució amb el PSOE o amb el Govern. En el cas de Rodó era inexistent, jo no he parlat en la meva vida amb Iván Redondo. En el cas de Carmen Calvo, sí que hi ha hagut interlocució i he de dir que bona, cordial, encara que era molt més intensa amb Lastra i Bolaños ", ha reconegut.





En el cas de Pablo Iglesias, Rufián assegura que hi havia "més interlocució a nivell social, econòmic, polític, d'estratègia, d'agenda", i "des d'una admiració intensa". "Pablo Iglesias ha estat i és el millor polític de la seva generació. Encara que en ocasions ens hagi costat entendre'ns", lloa Rufián, que en tot cas, creu que Adriana Lastra i Félix Bolaños, els seus interlocutors, surten "reforçats".





Durant l'entrevista, el polític d'ERC considera que els pròxims governs haurien de "oficialitzar" pactar amb l'independentisme d'esquerres basc, català i fins i tot gallec. "Hauríem de poder presentar diferents formacions polítiques independentistes d'esquerres, em refereixo a l'independentisme gallec, basc i català presentant---no parlo d'una llista electoral conjunta-- sota un paraigua discursiu d'intencionalitat política conjuntament a unes eleccions espanyoles, per sumar, per multiplicar els diputats i compartir causes ", explica. "També amb la gent de Endavant Andalusia, del SAT, de el Bloc a València", afegeix.