Lewis Hamilton torna a guanyar a Silverstone

Lewis Hamilton s'ha endut el gran premi de Silverstone, però no sense dificultats. A la sortida el britànic s'ha tocat amb Max Verstappen i el de Red Bull ha acabat contra les proteccions. Els comissaris han decidit sancionar Hamilton amb 10 segons de penalització i després del pas per boxes, el ritme del britànic ha estat molt superior a la resta per endur-se la victòria.





La gran sorpresa del cap de setmana l'ha donat Charles Leclerc. El monegasc ha aconseguit acabar en segona posició, la millor de Ferrari aquesta temporada. Ha liderat durant 50 voltes, però a la fi el ritme de Hamilton ha estat tan superior que no ha tingut cap oportunitat. Valtteri Bottas ha tancat el podi a l'acabar en tercera posició.





FERNANDO ALONSO I CARLOS SAINZ TORNEN A PUNTUAR





Fernando Alonso ha tornat a demostrar que està al màxim nivell. Amb un cotxe que segueix lluny dels millors, ha acabat en la setena posició gràcies a un exercici de resistència. Sense cometre errors i amb molta sang freda s'ha refet d'una mala parada a boxes per superar Stroll i ha acabat sumant uns bons punts.





L'altre espanyol, Carlos Sainz, ha entrat sisè. Segur que decebut. Ha tingut molt bon ritme, però una parada de més de 12 segons l'ha condemnat a estar darrere de Daniel Ricciardo durant més de 30 voltes. Per molt que ho ha intentat, el pilot espanyol no ha pogut superar a l'australià i ha acabat en la sisena posició.