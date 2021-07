Angela Merkel considera que s'ha d'actuar de manera urgent contra el canvi climàtic

@CP





La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha acudit a una de les zones més afectades per les inundacions. Un cop allà, la màxima dirigent alemanya ha promès ajuda urgent als damnificats per les inundacions. De moment, s'han comptabilitzat 156 morts, dels quals ha lamentat la seva mort i ha comentat la necessitat de lluitar contra la crisi climàtica.





Angela Merkel ha reconegut que el canvi climàtic ha colpejat aquest cop Alemanya, però que estan succeint fenòmens extrems i assistim a ells. "Hem de reflexionar sobre com hem d'actuar davant d'això per avançar cap a la neutralitat climàtica", ha reflexionat la cancellera.





La conmoció a Alemanya és evident i més després que la mateixa Merkel veiés de primera mà la població Schuld. Una petita localitat d'uns 700 habitants que ha estat completament arrasada per la força de l'aigua.





Un cop vista la situació, Merkel no ha dubtat a dir que destinaran un paquet d'ajuda a urgent a aquestes persones i que arribarà de manera directa. La cancellera no ha volgut entrar en detalls, però el seu ministre de finances sí que ha comentat que es destinaran uns 300 milions en ajudes per als ciutadans afectats. Per sort, les fortes inundacions estan passant.