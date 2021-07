Es deslliga un nou incendi a l'Ametlla de Mar

@Bomberscat





Els bombers han rebut un avís d'un nou incendi. En aquest cas, la zona afectada és la de l'Ametlla de Mar i l'incendi hauria saltat a les vies de tren. L'autopista està tallada i aquesta zona està controlada, ja que a la banda hi ha un circuit de motos i l'incendi no podria anar a més per aquest punt.





No obstant això, als bombers els preocupa la part contrària, ja que el foc podria caure per un barranc forestal i fer de l'incendi una cosa molt difícil de gestionar. Per evitar que segueixi avançant estan treballant amb una línia d'aigua.





Els bombers han activat 14 dotacions terrestres i 7 aèries per intentar aturar l'avanç de foc. Segons han informat en el seu compte de twitter, les tasques dels efectius estan evolucionant de manera favorable.