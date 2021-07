Així és la nova generació de joves que va prendre els carrers a Cuba

@EP





Les manifestacions a Cuba de la setmana passada van deixar detalls que feia temps que no es veien. Va començar en el municipi de Sant Antoni dels Banys i d'aquí es va llançar per tot el país com no s'havia vist des del moment de la revolució cubana.





Però la realitat és que hi ha diferències importants amb la revolució cubana. Actualment hi ha una nova generació de joves cubans que és molt diferent a les altres. Van créixer amb una Cuba sota mínims i en una època on l'èpica revolucionària estava bastant apagada. A més, que aquesta societat ara mateix ja està connectada a la resta de món, cosa que no succeïa anteriorment. Així que aquesta joventut va ser la gran protagonista de les protestes de el passat 11 de juliol.





Les generacions anteriors van créixer en un entorn d'optimisme que van seguir a la revolució. Ells van acceptar que els fossin traient els seus drets a poc a poc i també les seves llibertats perquè pensaven que havien mica millor esperant al final.





Poc després, la nova generació que va arribar reclamava que poguessin sortir de país. Era una societat que s'estava morint de fam i no volien menjar, simplement que els deixessin anar-se'n. En aquest moment, Fidel Castro els tenia reprimits, però va accedir a obrir les portes de les illes i milers de persones van sortir de Cuba. I és en aquest just moment quan estaven creixent la societat que va sortir als carrers el passat 11 de juliol.





Aquests joves han crescut en l'època de 'campi qui pugui', viuen en temps de desigualtat, sobretot entre aquelles persones que poden accedir a dòlars i qui no. Els joves actualment no es poden anar de país, no reben dòlars o si molt pocs. Aquesta generació mai ha reverenciat als líders de la revolució cubana, així que tampoc ho faran ara amb el que hi ha al Govern.





La realitat és que ja no tenen tantes facilitats per poder abandonar el seu país i, també és cert, que la seva actitud ha canviat respecte a les generacions anteriors. Un periodista cubà, Michel Suárez, va comentar que volen seguir sortint de país, ja que la frustració que senten és igual de gran que les altres generacions. I les lleis que van canviar als EUA també els van fer replantejar tot.





L'actual situació és molt diferent. La globalització mundial també ho és a nivell nacional entre els països i, per això, la societat cubana viu completament connectada entre si. En l'època dels 2.000, el partit Comunista tenia completament controlada la informació, així que no tenien manera de saber el que passava fora de país.





En aquest moment, els joves cubans s'estan podent expressar i, a partir de 2018, amb l'entrada d'Internet en els telèfons mòbils van començar a aparèixer persones amb blogs que estaven en contra de Govern, cosa que era completament inimaginable. També hi va haver moltes altres persones que van ser censurades i perseguides pel mateix, però el control que Cuba té sobre Internet no és molt gran.





Molts dels joves que van sortir a les protestes no es poden encasellar en una posició política clàssica. No estan dins dels cànons de la dreta o de l'esquerra. Però el que tots volen és el mateix, llibertat, que va ser el que més es va escoltar en els dies de protesta.