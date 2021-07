Tadej Pogacar s'apunta el seu segon Tour de França consecutiu

@EP





El Tour de França 2021 ja és història. Els Camps Elisis han vist com Tadej Pogacar s'ha tornat a coronar com a vencedor de el Tour de França per segon any consecutiu. Com és costum, aquesta última etapa ha estat un homenatge al guanyador de la cursa més important en el món de ciclisme.





Pogacar ha fet tres setmanes de competició excel·lents. En la primera d'elles va aconseguir ficar molta distància als seus rivals i a partir d'aquí ha pogut anar controlant en les següents dues.





ELS ESPANYOLS, SENSE FORTUNA





És la tercera edició consecutiva de el Tour de França on cap corredor espanyol s'ha portat cap etapa. De fet, l'últim va ser Omar Fraile en 2018 i des de llavors continua la sequera. Enric Mas ha aconseguit acabar en la sisena posició de la general, mentre que Pello Bilbao ha estat novè.





Aquests resultats dins del top10 no poden emmascarar que ha estat un Tour de França fluix per als espanyols. Això sí, aquesta edició de el Tour de França ha deixat a Cavendish i a Pogacar com els grans protagonistes.