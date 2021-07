Fecasarm s'oposa al tancament de l'oci nocturn a la 1 de la matinada quan acabi la pandèmia

@EP



La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat una reunió urgent amb el tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, per demanar-li que retiri la seva proposta de tancar l'oci nocturn a la 1.00 de la matinada un cop acabi la pandèmia.





En un comunicat aquest diumenge, l'entitat ha explicat que el seu president, David López, i el seu secretari general, Joaquim Boadas, van traslladar el "descontentament i la preocupació de el sector" després de la proposta de Batlle.





"No és el millor moment per a realitzar manifestacions com aquestes ja que el sector de l'oci nocturn es troba actualment en una situació molt delicada després de suportar 16 mesos continuats de tancament", ha afegit la federació.





Ha detallat que de l'oci nocturn viuen milers de famílies i que constitueix "un dels principals atractius de la ciutat de Barcelona i sense el mateix, Barcelona passaria a ser una ciutat trista, fosca i insegura i perdria un gran nombre de visitants" i afectaria als sectors hoteler, restauració, comerç, cultural i de congressos.





Fecasarm confia a fer veure a Batlle en una reunió la setmana que ve que la restauració nocturna i l'oci nocturn legal són sectors essencials per a la ciutat de Barcelona, segons la federació, i que sense ells predominarien "les festes clandestines i els 'botellons', que només aporten soroll, brutícia, inseguretat, mala imatge i desordres públics i no genera llocs de treball ni paga impostos".





A més, l'entitat també té previst proposar a Batlle realitzar cribratges massius entre la població de 16 a 29 anys perquè, insisteix, restringir l'oferta legal i el toc de queda nocturn "no són la solució ja que molta gent no ho compleix i fa que es dispari la pràctica d'oci nocturn i il·legal ".