El Govern esgotarà al màxim la decisió sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat

El projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat segueix sobre la taula, però la Generalitat ja ha dit que esgotarà fins al límit el termini per prendre la decisió que sigui més oportuna. Una ampliació que ronda els 1.700 milions d'euros. Els municipis afectats, juntament, amb el Govern i el Govern Central han acordat una tercera reunió que tindrà lloc el 21 de juliol.





La reunió prevista per a aquest dia no hauria de deixar una decisió clara sobre el tema, ja que des de la Vicepresidència s'adverteix que no hi haurà cap comunicat o es pronunciaran sobre l'aeroport i que no tindran cap solució. Darrere d'aquesta ampliació hi ha molts interessos, però ja s'ha comunicat que amb gairebé total seguretat la decisió final es prendrà al setembre.





Des del Govern ja han dit que estan sotmesos a molta pressió per prendre una decisió en ferm, però també han comunicat que veuen molt complicat fer-ho durant el mes de juliol. En la propera reunió es posaran sobre la taula les conclusions per poder prendre una decisió de cara al setembre, ja que hi ha moltes variants i moltes parts implicades, com Aena, Adif o els diferents ajuntaments.





Des d'un primer moment s'ha cregut que l'ampliació es durà a terme. No obstant això, des del Govern saben que podria ser un punt estratègic per a Catalunya, però els preocupa l'impacte que pugui tenir sobre el medi ambient i també l'oposició que pugui tenir aquesta ampliació en entitats o col·lectius.





Durant tot aquest temps, les reunions que s'han produït han estat per posar sobre la taula tots els factors que cal tenir en compte abans de prendre una decisió com aquesta. A més, ha servit perquè tots els implicats puguin estar al corrent i resoldre els dubtes que puguin anar sorgint durant el procés.





Si tot segueix curs, no serà fins a pocs dies o poques setmanes abans de la conclusió del termini. Aena segueix intentant oferir totes les garanties possibles per complir la llei amb el seu projecte i així tenir a totes les parts satisfetes. I amb tot això, la Generalitat haurà de prendre una decisió encara que serà molt a el límit del termini establert.