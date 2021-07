Inés Arrimadas assegura que la trobada de Ciutadans ha estat "la convenció de la convicció"

@EP





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha afirmat que la trobada que el partit ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid s'ha convertit en "la convenció de la convicció" en el projecte de "liberalisme progressista", i ha apel·lat als votants el PSOE i de PP a donar la seva confiança a Cs.





En el discurs amb què ha tancat el conclave al Palau dels Ducs de Pastrana de Madrid, en què han participat uns 300 càrrecs i afiliats, Arrimadas ha fet un al·legat a favor de la continuïtat de la formació taronja. "Aquesta és la convenció de la convicció en el que som, el que volem representar i el necessari i imprescindible" que és Ciutadans "per al nostre país", ha subratllat.





La presidenta ha assenyalat que Cs és "la casa de tots els espanyols" i, en particular, del "liberalisme progressista", i que pot ser una alternativa per a molts espanyols que s'identifiquen amb un partit "liberal, de centre, de progrés, reformista i net ".





Concretament, s'ha dirigit a aquells que han votat al PSOE però "no es veuen per res representats" en el que està fent el seu actual líder, Pedro Sánchez, als quals han votat a el PP, especialment pel seu model econòmic, però volen un projecte "modern i reformista" que "defensi la llibertat individual sempre i no només a trossos" i als que se senten allunyats de la política o no confien en els partits.





EL "VERITABLE PROGRESSISME" ESTÀ EN CIUTADANS





Ha insistit que el PP és "conservador" i el PSOE "era socialdemòcrata" i ara és "sanchista", i que aquestes opcions polítiques són respectables però ni poden ni volen defensar les idees liberals, encara que intentin captar els vots d'aquest sector de l' electorat.





Arrimadas ha afegit a el terme "liberal" el concepte "progressista", que en Ciutadans amb prou feines s'utilitzava en els últims anys, i l'ha reivindicat com a propi del seu partit. "Aquest és l'espai liberal, el veritable progressisme, i no el que defensa Sánchez", ha afirmat.





Al seu parer, "no hi ha res més allunyat del progressisme" i "més contrari a l'esquerra" d'assumir els "mantres" del nacionalisme, com creu que ha fet el president de Govern, ni "res més reaccionari que la majoria que s'ha muntat "al Congrés" per mantenir-se en el poder ", amb el suport de partits independentistes a canvi de" concessions ".





"S'ha tacat el terme 'progressista'", ha lamentat, advertint que Cs no permetrà que els partits de l'esquerra "es quedin amb banderes que no els pertanyen", com les de l'ecologisme, el feminisme, la igualtat o el progressisme .





PERSONES QUE ES PODEN SENTIR REPRESENTADES PER Cs





Arrimadas considera que per saber si Ciutadans ha de seguir existint o no, simplement cal preguntar-se si a Espanya hi ha gent que "necessita ser representada" per aquest partit.





Segons la seva opinió, Cs és l'opció dels que volen alhora "igualtat i llibertat", perquè reclamen impostos baixos, defensa dels drets de les persones LGTBI, una educació pública de qualitat, facilitats per muntar una empresa, protecció de l'entorn , europeisme, independència de el poder judicial i dels mitjans de comunicació, regulació de l'eutanàsia i una posició ferma davant el nacionalisme.





Segons Arrimadas, Ciutadans és necessari per a impulsar aquestes reformes, per arribar a consensos amb el PP i el PSOE deixant al marge "al nacionalisme i al populisme" i perquè la societat espanyola no estigui dividida, doncs, en absència de Cs, "el bipartidisme s'anirà als extrems ". Així mateix, ha ressaltat el paper de la formació taronja defensant "els interessos d'Espanya" dins de el grup liberal de Parlament Europeu.







ELS MÉS PENALITZATS A LES URNES





La diputada, que ha fet un repàs dels èxits polítics de Cs des que va néixer a Catalunya fa quinze anys, ha advertit que en política les coses poden canviar molt en poc temps, i ha demanat no escoltar "els cendrosos i els pessimistes "que creuen saber el que passarà amb Ciutadans i amb el país d'aquí a uns anys.





Tot i que ha reconegut que en el partit han comès errors, no s'ha aturat a explicar cap d'ells. S'ha limitat a dir que han après d'aquestes equivocacions, que s'han assumit responsabilitats i que són el partit més penalitzat a les urnes pels seus errors, mentre altres no reben el mateix càstig després de cometre fins i tot "infàmies i delictes".





En la seva opinió, això passa perquè Ciutadans té "els votants més exigents" i és el partit de "la raó enfront de les vísceres" i el que "anteposa sempre l'interès general d'Espanya" a l'interès propi. A més, l'ha descrit com un projecte "útil, assenyat i moderat" que ha demostrat, en comunitats autònomes i ajuntaments, que governa "molt bé".





A continuació, ha afirmat que no pararan fins a aconseguir que les seves polítiques s'apliquin també des del Govern d'Espanya. Perquè "nosaltres no ens rendim mai i no es pot vèncer a qui mai es rendeix, per això seguim aquí", ha recalcat, afegint que els polítics de Cs seguiran treballant pel país per sentir-se orgullosos quan facin la vista enrere, no per " mantenir un lloc o una cadira ".





EVITA ESMENTAR A ALBERT RIVERA







En la seva intervenció, Arrimadas no ha esmentat en cap moment a qui va ser el president de Ciutadans durant tretze anys, Albert Rivera, ara dedicat a l'advocacia i que va declinar participar en la convenció d'aquest cap de setmana.





Els noms propis presents en el seu discurs han estat els de pensadors com John Locke, Adam Smith, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Karl Popper, José Ortega i Gasset o Clara Campoamor, de les idees es nodreix Cs, segons ha dit.





En aquest context, ha destacat una sèrie de pilars que defensa la formació taronja, com la tolerància i el respecte a la moral i creences de cada persona; la sobirania nacional, que "no es pot trossejar, i menys per motius econòmics o etnolingüístics"; la separació de poders, "qüestionada i atacada cada dia pel bipartidisme"; l'economia de mercat i el lliure comerç, combatent el "capitalisme d'amiguets"; i la igualtat davant la llei, cosa que no veu compatible amb atorgar beneficis a polítics separatistes condemnats pels tribunals.





Igualment, ha reivindicat la igualtat d'oportunitats, cosa que considera imprescindible perquè l'individu desenvolupi la seva llibertat, i la igualtat entre tots els ciutadans independentment d'on neixin, de quina família procedents, quina llengua parlin o quin sigui el seu gènere. "Nosaltres som feministes", però amb un feminisme que "no és el d'Irene Montero", la ministra d'Igualtat, sinó el que reclama "la igualtat entre homes i dones", ha indicat.





Finalment, ha destacat que Cs defensa la protecció de l'entorn i la lluita contra el canvi climàtic, "la principal amenaça a l'ésser humà", però apostant pel progrés tecnològic i sense renunciar al desenvolupament econòmic, i també està a favor d'una "regulació garantista" de l'eutanàsia i de l'avortament i dóna suport "tots els models de família", incloent la gestació subrogada, "sense criminalitzar ni jutjar" a ningú.