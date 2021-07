Les baixes per Covid repunten considerablement els dilluns

@EP





La Seguretat Social nota un increment excessiu de baixes laborals per Covid els dilluns. Es tracta d'un patró que es repeteix cada setmana des que va començar la pandèmia: els processos d'incapacitat, siguin per infecció o per ser contacte estret, pugen de manera notòria el primer dia de la setmana.





Això és així perquè els caps de setmana els centres d'atenció primària estan tancats i per tant les baixes s'agafen els dilluns. A més, alguns estudis de recursos humans conclouen que els ciutadans espanyols tendeixen a acumular l'absentisme a la feina a inicis de setmana.





Així, amb el Covid passa el mateix. El nombre de baixes laborals de dilluns és gairebé el doble de les que es produeixen dimarts. Les xifres són encara més baixes la resta de dies, fins que arriba el cap de setmana en què no es donen processos d'incapacitat i aquests repunten de nou quan arriba el dilluns.





També hi ha pics de baixes en els dies posteriors a festius. I és que la situació és similar a la dels caps de setmana, ja que els dies festius els centres de salut també estan tancats.