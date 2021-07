La pandèmia ha augmentat el nombre de persones reclutades per sectes

@EP





Si busquem la definició de 'secta' a la Reial Acadèmia Espanyola, com a tercera accepció ens apareix: "Comunitat tancada, que promou o aparenta promoure fins de caràcter espiritual, en la qual els mestres exerceixen un poder absolut sobre els adeptes". Bé, doncs aquestes sectes han crescut considerablement durant la pandèmia.





El confinament i les restriccions han fet que moltes persones que viuen soles i no tenen massa contacte social s'hagin vist més soles encara. Per aquesta raó, i per la por o estrès que els ha provocat la situació, han caigut en una secta.





Hi ha sectes que busquen persones a les que reclutar a través de les xarxes socials i aquestes han estat les que més adeptes han guanyat. Les persones estaven tancades a casa a causa de la pandèmia, per la qual cosa no ho han tingut tan fàcil les que reclutaven persones a través del contacte directe.





Així, els experts assenyalen que malgrat que no sempre és de el tot preocupant caure en mans d'una secta, si s'ha d'ajudar a les persones a sortir d'elles. No totes són destructives ni busquen manipular, però sí que creen addicció i dependència. Per tant, cap és sana i sempre s'ha d'intentar ajudar les víctimes a alliberar-se.





Tot i amb això, no totes les persones que ho aconsegueixen volen denunciar. Hi ha més formes d'intentar acabar amb les sectes, com oferir informació a les autoritats encara que no s'interposi denúncia. Però malgrat això, el nombre de denúncies ha augmentat durant la pandèmia.