Fins a cert punt, respectuós

Empès per l'alt empresariat català, el Capità General de Catalunya va fer un pronunciament militar al setembre de 1923 (mig any després de ser assassinat el mític dirigent de la CNT Salvador Seguí, i a l'any següent d'ascendir al poder Mussolini). Va ser un cop d'Estat incruent que va donar pas a una dictadura sense sang, que va durar poc més de sis anys. Al gener de 1930, Miguel Primo de Rivera va dimitir i es va instal·lar a París, on moriria a les sis setmanes, amb seixanta anys d'edat. El general Berenguer va succeir com a dictador fins a dos mesos abans de la proclamació de la República.





En aquest context, em referiré a un article de Joan Garcia Oliver, audaç i ferotge dirigent de la CNT que va ser ministre de Justícia, amb Largo Caballero (des del 4 de novembre de 1936 fins el 16 de maig de 1937; 190 dies ). Garcia Oliver va accelerar immediatament la celebració del judici a José Antonio, que va dictar el seu afusellament.





En aquest article, que està recollit en les seves memòries 'El ressò dels passos', Juan García Oliver distingia entre dictadura i feixisme. Per a ell, dictadura era una "forma personal de govern que dura el que arriba a la vida o el poder de qui l'exerceix". Ometia una cosa que és propia de la dictadura: l'exercici d'un poder arbitrari que reprimeix les llibertats; cosa que passa també en democràcia, quan es burlen els seus controls. Pel que fa al feixisme, ideologia que imperava a Itàlia feia deu anys, el considerava "el concepte de govern que anul·la la personalitat de l'individu i destrueix totes les conquestes de la Revolució francesa". Crec que el bàsic és la intensitat i l'absència d'escrúpols per dominar. El feixisme reclama dictadura, però aquesta no requereix feixisme ni totalitarisme.





El cable de 'feixista' és un lloc comú llançat als adversaris per declarar-los pudents. El director de cinema Pier Paolo Pasolini, pròxim al PCI, menyspreava el seu ús i deia que era la falca d'un vell sentiment populista. En qualsevol cas, el que m'interessa subratllar aquí és el rebuig de García Oliver a confondre ambdós termes; deia que això provoca paradoxes. Per això reproduiré un llarg paràgraf que va dedicar al general Primo de Rivera, mort feia dos anys, a qui manifestava una sorprenent consideració. Cal assenyalar que va ser escrit el 1932, any en què es va establir la llei del divorci, es va ordenar dissoldre la Companyia de Jesús i es va fundar la Guàrdia d'Assalt, es va aprovar al Congrés de Diputats l'Estatut de Catalunya i va fracassar la Sanjurjada:





"A l'Espanya de Primo de Rivera, per exemple, es creia que estàvem sota un règim feixista, sent així que la dictadura de Primo de Rivera tenia més de demòcrata que el contingut de moltes democràcies de llavors i preteses democràcies d'ara. Primo de Rivera, fins a cert punt, era respectuós envers els seus enemics: no manava afusellar als homes pel carrer, com sol fer-se ara només per mantenir intangible el concepte feixista que l'Estat és la suprema raó de tot. Primo de Rivera creia en el poble, ja perquè li temés, ja perquè pretengués enganyar-lo, i per aquesta mateixa raó se'ns apareix com el governant més veritablement demòcrata que ha tingut Espanya al concedir, durant els seus set anys de dictadura, res menys que quatre indults generals. Per Primo de Rivera, no solament tenia un valor cada ciutadà, sinó que fins i tot s'ho reconeixia als presidiaris. Per això els mimava, per això els donava indults. Primo de Rivera era un pobre dictador demòcrata, però no feixista".





Dictador demòcrata és un oxímoron, una altra cosa seria qualificar-lo de tolerant o benèvol. Per contra, García Oliver es va referir al dirigent socialista Indalecio Prieto com un liberal esgotat que no creia en la llibertat, i afegia: "Prieto se sentia confrontant amb la Falange. D'haver viscut José Antonio Primer de Rivera, aquell feixista sui generis que va buscar comptar amb Pestaña i amb Prieto, segur que s'hagués tractat d'associar-se amb els falangistes per anar contra Franco. Però els camises velles no tenien prestigi".





D'aquesta manera s'expressava aquell duríssim anarcosindicalista, que reivindicava el terrorisme de la classe treballadora, dient sempre el que li semblava, sense cap mirament. Afirmava que sempre "les minories marquen el camí", però ningú li va dir per això feixista; ni tan sols els comunistes, els seus enemics acèrrims.





