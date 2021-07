Barcelona, Tarragona i Lleida, en alerta per altes temperatures

@EP





Un total de 17 províncies estaran aquest dilluns en avís per temperatures màximes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 19 de juliol, jornada en què es produirà un ascens de les temperatures a la vall de l'Ebre, Pirineus i Catalunya i un descens a l'oest de Galícia, d'Extremadura i d'Andalusia, a Màlaga i a les Canàries.







En concret, a nivell taronja (risc important) per calor estaran Còrdova, Toledo i Càceres, per temperatures que oscil·laran entre els 38 º C i els 40ºC, mentre que en avís groc (risc) estaran Granada, Jaén, Osca, Saragossa, Àvila, Salamanca , Albacete, Ciudad Real, Conca, Barcelona, Lleida, Tarragona, Badajoz i Madrid, que tindran màximes d'entre 30ºC i 39ºC.





Durant la jornada, hi haurà predomini de temps sec i assolellat a tot Espanya. Només s'esperen cels ennuvolats al litoral oest de Galícia, alguns intervals de núvols baixos al matí en punts de nord de Galícia i àrea cantàbrica i per la tarda al nord de les Canàries, així com alguns núvols d'evolució en àrees muntanyoses de la Península i Balears, sense descartar algun ruixat feble i aïllat al Pirineu oriental.





També són probables algunes boires matinals a l'interior de Galícia, àrea cantàbrica occidental, interior del País Basc i Navarra. No es descarta calitja alta a les Canàries, amb tendència a dissipar-se.





Pel que fa al vent, aquest dilluns bufarà de nord a Galícia, de l'oest d'Andalusia i amb intervals de fort a l'Estret, de l'est en els litorals de sud-est peninsular, i fluixos variables en general a la resta de la Península i Balears. I a Canàries, hi haurà vents alisis, amb alguns intervals de fort.