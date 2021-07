VÍDEO: Un sanitari perd un ull per demanar-li a un usuari del Metro que es posés la mascareta

Un sanitari viatjava al metro de Madrid aquest dijous quan es va adonar que un altre usuari no portava posada la mascareta. Li va demanar que se la posés, però el que va rebre va ser un cop de puny a la cara que li va fer saltar les ulleres i li va provocar la pèrdua de visió d'un ull.





En el vídeo que s'ha difós en xarxes socials es pot veure el moment de la discussió. Allà s'observa com el jove colpeja a l'home (suposadament amb un objecte punxant) i després surt del metro a l'estació Alto del Arenal.





La víctima va ser traslladat a l'Hospital 12 d'Octubre, on van poder fer res per evitar la pèrdua de l'ull. La policia demana col·laboració ciutadana per trobar l'agressor.