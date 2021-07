Els Mossos aixequen 710 actes en el primer cap de setmana amb toc de queda

@EP





El portaveu i comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha explicat aquest dilluns que s'han aixecat un total de 710 actes en el primer cap de setmana del toc de queda nocturn entre la 1 i les 6 de la matinada a 161 municipis catalans.





Ho ha dit en una roda de premsa al costat del sotsdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llaberia, i la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, de balanç d'aquesta mesura.





Molinero ha dit que d'aquestes 710 actes, unes 400 han estat per incompliment de les restriccions del toc de queda i 130 per no portar mascareta, mentre que la resta de les actes s'han interposat per qüestions d'aforament i no complir les mesures del Procicat .