Koeman: "Hem fitxat bé fins al moment"

@EP





L'entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha assegurat que el migcampista Pedro González 'Pedri' és "un exemple" com a professional i com a persona i que tenen "màxima confiança en ell" per a la propera temporada, i creu que l'argentí Leo Messi és "el màxim favorit per guanyar la Pilota d'Or" aquest any, a més de considerar que han "fitxat bé fins al moment".





"Sabent la seva edat, la temporada que ha fet amb nosaltres, tenint 18 anys... Ha jugat gairebé tots els partits complets (a l'Eurocopa), i a més amb una maduresa que és impressionant. És un noi fenomenal, molt honrat i tranquil. És un exemple", va declarar en una entrevista per als mitjans oficials del club. "Les expectatives sobre ell són molt grans. La segona temporada sempre és més complicada. Tenim la màxima confiança en ell", va afegir.





D'altra banda, el preparador neerlandès es va mostrar satisfet amb les incorporacions que han fet aquest estiu. "Hem fitxat bé fins al moment. Jugadors com Memphis Depay, el 'Kun' Agüero o Eric García han vingut gratis. Han demostrat que volen estar en aquest club", va manifestar.





Sobre l'argentí Sergio 'Kun' Agüero, va explicar que és "un jugador molt experimentat i molt perillós dins de l'àrea". "És important per a ell estar bé físicament, i el nostre treball és posar al 'Kun' en la millor forma física perquè pugui explotar i donar la qualitat que ens faltava l'any passat", va afirmar.





"Conec bé a Memphis, ell sap com treballo jo, i a més és un jugador de molt caràcter, de molt físic i velocitat, que ens pot donar molt en efectivitat. A més, pot jugar en moltes posicions d'atac. Ha donat passos, i el proper pas ha de donar-ho en un club com el Barcelona", va afegir sobre el davanter holandès.





També va parlar del central Eric García, que arriba procedent del Manchester City. "En general, ha fet una molt bona Eurocopa. És un jugador d'aquí, juga en una posició on jo també he jugat molts partits. Ens aporta molt, perquè amb pilota és bo i el nostre joc des d'enrere pot millorar amb ell", va exposar.





A més, va lloar la temporada d'Emerson Royal. "Quan estàs convocat per la selecció del Brasil, amb tants bons futbolistes que té, parla per si mateix. Hem seguit la seva trajectòria, hem analitzat la seva temporada amb el Betis. Ens aportarà molt", va aventurar.





"MESSI ÉS EL MÀXIM FAVORIT PER A la PILOTA D'OR"



En quan a l'argentí Leo Messi, va reconèixer que és "importantíssim pel seu joc. És el capità i un exemple per a l'equip i ha demostrat una vegada més ser el millor jugador del món. Jo sé les ganes que ha tingut de guanyar aquesta copa, i per fi ho ha aconseguit després de treballar moltíssims anys per la seva selecció. Per la temporada que ha fet i per guanyar la Copa Amèrica, jo crec que és el màxim favorit per guanyar la Pilota d'Or aquest any", va indicar.





En un altre ordre, es va alegrar dels "èxits" dels seus jugadors durant l'Eurocopa i la Copa Amèrica, i va assegurar que això ha de servir com a reforç per aspirar a tot aquest curs. "Som un club que intenta jugar bé i atractiu, però també sabem que tenim la responsabilitat de guanyar coses importants. Amb l'ajuda dels culés anem a aconseguir-ho", va assenyalar.





"És important tenir el suport del president i els directius del club. Sabem que el president està molt ficat amb nosaltres i amb els jugadors, parla amb ells. Estem en un club gran, amb mentalitat guanyadora i on s'exigeix sempre al màxim", va concloure sobre Joan Laporta.