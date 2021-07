Els esportistes olímpics espanyols ja són a Tòquio

@EP





El gruix de l'expedició olímpica espanyola ha aterrat aquest diumenge a Tòquio, on afrontarà els Jocs Olímpics, després d'un llarg viatge des de Madrid que es va veure alterat per l'elevat pes de l'equipatge dels esportistes i per les altes temperatures.





La segona tanda de membres de l'equip olímpic, formada per 221 persones entre esportistes i altres components de l'expedició, va arribar a l'aeroport Narita de la capital japonesa a les 18.57 hora local després de sortir a les 23.12 hores del dissabte de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.





Encapçalant l'expedició es trobaven el president del Comitè Olímpic Español (COE), Alejandro Blanco, i la secretària general de l'organisme, Victoria Cabezas, que van destacar la paciència i el bon humor dels esportistes després que el vol previst inicialment per les 16.25 del dissabte es retardés gairebé set hores per excés de pes i a causa de les elevades temperatures previstes per a l'hora de l'enlairament.





"El nostre equip olímpic és extraordinari. Un veritable luxe. La reacció de tota la delegació davant la llarga espera d'avui a l'aeroport, és digna d'admirar. Gràcies esportistes, tècnics i a tota la delegació espanyola per ser sempre exemple per tothom!", va apuntar Blanco a Twitter.





El vol previst a les 16.25 hores va ser retardat a causa de l'elevat pes dels equips esportius, de prop de 27.000 quilos i el pes mitjà dels quals per passatger+equipatge era un 25% major que els vols que Iberia havia operat fins al moment a Tòquio, i a les altes temperatures que excedien els 40º. Un total de 130 membres de la delegació ja van viatjar dijous passat.