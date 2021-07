El Consorci de la Zona Franca de Barcelona tanca 2020 amb ingressos d'explotació de 55 milions

@CZFB





El consell plenari del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprovat aquest dilluns els comptes anuals de 2020, que registren un benefici de les operacions ordinàries de 13,5 milions d'euros i uns ingressos d'explotació de 55 milions d'euros. Uns resultats molt semblants als registrats en l'exercici de 2019. D'altra banda, durant l'any passat el CZFB va seguir consolidant la reducció del deute financer, que va tancar el passat exercici en els 15,6 milions d'euros. Les despeses d'explotació es van situar en 49.300.000, en línia amb els de 2019. El patrimoni net de l'entitat ascendeix als 491 milions d'euros.





El CZFB ha informat així mateix en el plenari de la venda d'una parcel·la de 150.000 m2 que permetrà l'ampliació de Mercabarna, amb el que es va a seguir contribuint a la generació de negoci i ocupació.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit la reunió del plenari, que ha estat també encapçalada pel delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro. A més de validar els comptes de 2020, el plenari ha avalat el plantejament estratègic de CZFB, que l'any passat va estar marcat especialment per l'impuls de BNEW (Barcelona New Economy Week).





En aquest sentit, el plenari ha celebrat l'èxit de la iniciativa, que va sumar prop de 11.000 registrats de més de cent països i que es va convertir en l'únic gran esdeveniment internacional d'un any marcat per l'aturada de la pandèmia. La segona edició de BNEW va ser a més un dels grans fites per al CZFB aquest 2021, amb un programa ampliat a 10 verticals i amb l'objectiu de projectar aquest esdeveniment híbrid i 100% professional com la gran cita global per a la recuperació de la economia. Aquest any BNEW va sumar les àrees de City, Talent, Science, Mobility i Sustainibility a les altres cinc àrees que ja va desenvolupar en la seva primera edició: Logistics, Real Estate, ECommerce, Digital Industry i Economic Zones.





D'altra banda, el plenari de l'empresa pública ha abordat altres dels grans projectes en marxa. Destaca entre ells la inauguració de la primera fase del DFactory Barcelona, que està prevista per al segon semestre. Aquesta primera fase compta amb una inversió de 25 milions d'euros per part del CZFB i comprèn un edifici singular i sostenible de 17.000 m2 ubicats al polígon industrial de la Zona Franca. El seu objectiu és convertir-se en un node per al desenvolupament de la indústria 4.0 al sud d'Europa, unint a empreses desenvolupadores de tecnologies amb empreses demandants de noves solucions per als seus projectes d'innovació. La DFactory Barcelona comptarà en aquesta primera fase amb presència de tecnologies com la Intel·ligència Artificial, la robòtica, la impressió 3D, la ciberseguretat o la sensòrica. Un cop completada la segona fase del projecte, la DFactory sumarà 100 milions d'euros d'inversió i la creació de 1.500 llocs de treball directes.





El plenari també ha servit per refermar el compromís estratègic del CZFB en el desenvolupament dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. El juny passat l'entitat va presentar al Pacte Mundial-Global Compact l'Informe de Progrés 2019-2020 amb la seva evolució en la implementació dels ODS, posant en relleu la implicació de tots els departaments del CZFB en l'anàlisi i en la priorització d'accions que permetin avançar en el compliment dels reptes i objectius de l'Agenda 2030. Així mateix, en la sessió també s'ha aprovat la memòria del CZFB de 2020.