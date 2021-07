​Caixabank reafirma el suport a les empreses penedesenques

@EP







Caixabank ha renovat el seu acord de col·laboració amb la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) mantenint-se com a soci financer de l’entitat empresarial amb l’objectiu d'ajudar a promoure el desenvolupament de les empreses associades.





L'acord, que han ratificat Neus Lloveras, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès i Carlos Gramunt, director comercial de Banca d'Empreses de CaixaBank a la Direcció Territorial de Barcelona, ajudarà a les empreses a accedir de forma més senzilla a una gamma de productes i serveis financers totalment personalitzats.





El conveni posa de manifest el compromís de Caixabank amb les empreses penedesenques que podran beneficiar-se de, per exemple, solucions per a la cobertura de les seves necessitats personals i de negoci, productes d'inversió, assessorament personalitzat i un programa financer a mida.







El conveni ratifica el suport de CaixaBank a la FEGP per elaborar anualment l'Índex de Competitivitat Econòmica de les Comarques de Catalunya, estudi que compta amb un bagatge de 17 edicions i la consideració dels analistes i representants del sector públic i del món de l'empresa arreu de Catalunya elaborat per Actíva Prospect.





Sobre la Federació Empresarial del Gran Penedès





La Federació Empresarial del Gran Penedès és una organització sense ànim de lucre, formada per unes mil empreses associades en règim assembleari, que representa el conjunt de l'empresariat del seu àmbit intercomarcal. La federació manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic i entén com a prioritari el progrés de l'entorn.





CaixaBank, el banc que trien les empreses





CaixaBank es consolida com una entitat de referència per les empreses amb un model especialitzat que compta amb una xarxa formada per 126 centres CaixaBank Empreses, repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles, on treballen 1.200 professionals altament qualificats, amb una sòlida reputació en assessorament empresarial.