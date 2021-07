Florian Trittel: "Guanyar medalla a Tòquio és un objectiu realista"

@Club Nàutic El Balís





Florian Trittel, regatista del Club Nàutic El Balís, es presenta als Jocs Olímpics de Tòquio amb grans aspiracions. "Tenim opcions realistes de guanyar medalla", assegura. Al costat de Tara Pacheco han protagonitzat una campanya olímpica exprés, una cursa contrarellotge iniciada fa dos anys i que els ha convertit en un tàndem perfecte dins de l'equip olímpic espanyol de vela (ESP Sailing Team). Naveguen a bord del seu catamarà doble de la categoria Nacra17, que dominen amb precisió i perfectament complementats. "Hem arribat al Japó amb els deures fets", explica Trittel.







Més de 20 anys competint





Trittel, nascut a Suïssa l'any 1994 i nacionalitzat espanyol el 2010, està vinculat des dels 6 anys a CN El Balís de Sant Andreu de Llavaneres (port de referència en matèria esportiva i de regates), quan va començar a navegar en la classe optimist. Al llarg de la seva trajectòria també ha competit en classe 29er, en la qual es va proclamar campió del món juvenil en tres ocasions, i en kiteboarding, especialitat en la qual també ha aconseguit grans resultats. En 2018 va sorgir l'oportunitat de formar equip amb la canària Tara Pacheco, que necessitava un tripulant per al Nacra 17. En aquests dos últims anys s'han consolidat en el top 10 mundial d'aquesta categoria mixta, el que els permet afrontar la cita olímpica entre els favorits.





Contrarellotge fins a Tòquio





La campanya de preparació per als Jocs de Trittel i Pacheco ha estat especialment intensa. Els regatistes han treballat a marxes forçades per tancar la bretxa que existia entre ells i els líders de la seva categoria. "Hem invertit moltíssims dies i hores de treball molt dur per aconseguir-ho, i el fet que posposessin els Jocs un any ens ha permès arribar millor preparats" relata Trittel. Van començar a entrenar com tàndem a finals del 2018 i al cap d'un any i mig certificàven la seva classificació per a Tòquio. "En un any i mig hem fet el que els nostres oponents en quatre", constata el regatista.





El treball realitzat els dóna optimisme. "Fa un any era una utopia, però avui ens podem plantejar guanyar una medalla com a objectiu realista", afirma Trittel, que no obstant això sap que en els Jocs Olímpics no hi ha lloc per a l'error. "No et poden sortir malament les coses i si t'equivoques no tens marge de maniobra per remuntar, però si tot s'alinea tots som conscients en el nostre equip que podem optar a medalla".





Preparació i fortalesa mental





El regatista s'enfronta als seus primers Jocs Olímpics amb una llarga experiència a l'esquena, després de més de 20 anys competint, així que els encara sense por. "En un campionat com aquest, amb tots els equips a un nivell tècnic molt elevat, al final tot s'acaba convertint en una competició mental, per a la qual has d'estar preparat".





Trittel confia molt en les seves possibilitats en aquest sentit, gràcies a la fortalesa del seu equip i a la feina individual específica: "Som 4, Tara Pachecho i jo al vaixell, i els nostres entrenadors Gil i Álvaro. A més, treballem amb la nostra psicòloga i personalment faig meditacions budistes, que és el que m'ajuda més a arribar preparat i amb aquesta fortalesa mental de saber que et vas a menjar el món i que seràs capaç d'aconseguir el que et proposis ".





Un somni basat en el sacrifici





Per Trittel, els Jocs Olímpics són un somni fet realitat a força de "molt sacrifici i treball dur". "Si tens aquest desig que et ve de dins, com em passava a mi des de petit amb els Jocs, llavors has d'estar disposat a perseguir-ho i a donar-ho tot perquè es compleixi", assegura el regatista del CN El Balís. El seu consell per als nens que, com va fer ell, es marquen com a objectiu estar en uns Jocs és que no abandonin la idea: "Es pot somiar amb ser olímpic, per molt impossible que pugui semblar, es pot aconseguir; però cal preparar-se per donar-ho absolutament tot ".