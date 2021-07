La transformació digital de la PIME europea

@EP





L'empresa europea porta un pas endarrerit en el procés de transformació digital, a jutjar pels resultats globals que ofereix el més recent informe DESI (Digital Economy and Society Index), que mesura, entre molts altres indicadors, el grau d'implantació i ús de la tecnologia en els negocis dels Estats membres. Per descomptat que els números són matisables i estan subjectes a diferents interpretacions, però, contemplant la magnitud del canvi socioeconòmic que estem experimentant i la velocitat a la qual s'està produint, no dona la impressió, donant un primer cop d'ull als percentatges, que les companyies d'aquest continent estiguin en les millors condicions per competir en un entorn digital.







Atenint-nos a l'apartat del DESI denominat Integració de la tecnologia digital, que mesura el grau de digitalització de les empreses i d'ús de comerç electrònic, es posa en evidència que poc més d'un terç de tots els negocis comparteix informació per mitjans electrònics i que només una quarta part fa ús dels mitjans socials, com a canal de comunicació amb els clients i com una plataforma per posicionar la marca. Espanya presenta en l'índex general d'aquest epígraf resultats en línia amb la mitjana europea (41,2 enfront de 41,4). No obstant això, en l'apartat d'intercanvi d'informació digital vam superar amb escreix a la mitjana (43% enfront de 34%), i també, més modestament, en el d'ús de xarxes socials (29% d'empreses espanyoles pel 25% de les europees).





En el cas de l'ús de big data per analitzar i explotar grans quantitats d'informació, mentre que un terç de les empreses grans europees l'aplica, només el 12% de les PIME ho fa, a Espanya un 11%. És un dels temes pendents de la digitalització corporativa, que ha de ser degudament impulsat. En general, el 18% de les empreses contracta serveis cloud (a Espanya un 16%), si bé en segmentar en funció de la mida les grans suposen un 39% enfront de les mitjanes i petites, que només un 17% fa ús d'ell.





Un altre dels aspectes que contempla l'informe DESI és la pràctica del comerç electrònic entre les PIME europees, una pràctica que només porta a terme un 18% d'aquestes pimes, un percentatge en línia amb el del nostre país. Finalment, només el 8% realitza vendes transfrontereres en línia, és a dir, per mitjans digitals.





Queda bastant clar que la petita i mitjana empresa europea ha de fer un esforç important en el terreny de la digitalització, ja que sens dubte s'està quedant enrere, donades les baixes xifres que presenta d'aplicació de la tecnologia digital en els seus processos de negoci. El greu és que aquest segment suposa el 99% del teixit empresarial europeu en termes de volum de negoci, segons la mateixa Comissió Europea.